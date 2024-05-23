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Сегодня, 11:10

Агент Дркушича — о будущем футболиста: «Сейчас мы очень далеки от принятия какого-либо решения»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности «Краснодара» в переходе футболиста.

По данным «РБ Спорт», руководство черно-зеленых продумывает разные варианты на случай ухода защитника Хуниора Алонсо летом. При этом «Краснодар» пока не сделал официального предложения «Сочи» о трансфере Дркушича.

«Не могу давать комментарии, основанные на спекуляциях, я могу только сказать, что Ваня — игрок, который в настоящее время очень интересен многим на рынке. Сейчас рассматриваем все варианты, так что мы все еще очень далеки от принятия какого-либо решения», — сказал Ратковица «СЭ».

В сезоне-2023/24 24-летний Дркушич провел 23 матча за южан во всех турнирах, в которых забил два гола. Контракт словенца с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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