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Сегодня, 17:35

Агент Дркушича: «Диалог с «Црвеной Звездой» продолжается, но Ваня делает все возможное для «Сочи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал «СЭ» будущее игрока в клубе.

«Мы все еще ведем диалог с «Црвеной Звездой», но пока на этом все. Ваня — пока игрок «Сочи», он делает все возможное для команды и тренируется так, как будто он будет играть в этом сезоне в футболке «Сочи». Что будет в будущем — посмотрим», — сказал Ратковица «СЭ».

23-летний словенец перешел в «Сочи» в январе 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го.

Он провел за сочинцев 43 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

ФК Сочи
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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