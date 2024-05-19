Агент — о будущем Дркушича в «Сочи» после вылета из РПЛ: «Пока не произойдет трансфер, Ваня является игроком команды»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, Младен Ратковица, в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста после вылета команды из РПЛ.

«Сочи» по итогам матча 29-го тура с «Краснодаром» (2:3) потерял шансы на сохранение прописки.

«У Вани контракт с клубом. И до тех пор, пока не произойдет трансфер, он является игроком «Сочи», большего я сказать ничего не могу», — сказал Ратковица.

В этом сезоне Дркушич провел 23 матча и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 3 миллиона евро.