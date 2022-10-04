Агент Мевли сообщил, что футболист не рассматривает вариант уехать из России

Андрей Степанов, агент защитника «Спартака» Михи Мевли, прокомментировал будущее игрока и ответил на вопрос о возможном отъезде футболиста из России.

«На данный момент Миха Мевля не рассматривает вариант уехать из России. Михе комфортно в России, но, конечно же, он следит за новостями в мире», — приводит слова Степанова «РБ Спорт».

32-летний Мевля стал игроком красно-белых 8 сентября 2022 года. В текущем сезоне словенский футболист провел 4 матча за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 900 тысяч евро.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо