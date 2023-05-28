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Сегодня, 17:05

Агент защитника «Торпедо» Кожемякина ответил на вопрос о продлении контракта

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы футболиста «Торпедо» Олега Кожемякина, рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем защитника.

«У Олега заканчивается трудовое соглашение с «Торпедо» этим летом. Но решение по продлению контракта с клубом будет принято после окончания чемпионата», — сказал Талаев «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 33 матча за московскую команду и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

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