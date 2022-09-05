Агент защитника «Урала» Кузьмичева подтвердил, что 21-летний футболист может перейти в «Локомотив»

5 сентября, 16:33
Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Урала» Ивана Кузьмичева, подтвердил «СЭ», что футболист может перейти в «Локомотив».
— Переговоры между «Уралом» и «Локомотивом» действительно ведутся. За подробностями обращайтесь в клубы, — заявил Мижигурскис «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» ведет переговоры с «Уралом» об аренде 21-летнего защитника.
За «Урал» Кузьмичев в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.