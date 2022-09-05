Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 16:33

Агент защитника «Урала» Кузьмичева подтвердил, что 21-летний футболист может перейти в «Локомотив»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Иван Кузьмичев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Урала» Ивана Кузьмичева, подтвердил «СЭ», что футболист может перейти в «Локомотив».

— Переговоры между «Уралом» и «Локомотивом» действительно ведутся. За подробностями обращайтесь в клубы, — заявил Мижигурскис «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» ведет переговоры с «Уралом» об аренде 21-летнего защитника.

За «Урал» Кузьмичев в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Валерий Мижигурскис
Иван Кузьмичев
12
15
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником Цаллаговым

Ребко считает, что «Спартаку» еще далеко до уровня «Зенита»