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Агент защитника «Зенита» Алипа: «Игрок будет доказывать свое право на место в составе»

Мария Гусева

Агент защитника «Зенита» Нуралы Алипа Сослан Касабиев рассказал о будущем футболиста.

«Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип — молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ, — цитирует Metaratings агента. — На него уже есть спрос, без команды он точно не останется. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» — команде, которая долгое время идет на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом».

Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» в начале года на правах аренды. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне 22-летний казах принял участие в 6 матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zashchitnika-zenita-alipa-dumayu-nuzhno-budet-iskat-varianty-v-drugom-klube-rpl-na-nego-est-sp-1383525/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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