Агент Чистякова: «Самое обидное, что Семак не пытался защитить Дмитрия»

Сегодня, 19:08
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова прокомментировал отстранение своего клиента от основного состава.
— Я знаю, что в «Зените» завтра выходной. Они сегодня тренировались. Про вторник мы пока не знаем. Официально никто ни Диме, ни мне ничего не говорил. Никаких бумаг о том, что он переведен, отстранен или расстрелян, нам не давали. Пока ничего не знаем. Александр Иванович почему-то трубку не берет, хотя сегодня до его интервью про отстранение я с ним разговаривал.
— Как Дмитрий реагирует на эту ситуацию?
— У него полное непонимание. В чем причина? Если причина в его неудачной игре, то это очень странно. После одной даже самой провальной игры отстранять футболиста, наверное, нет смысла. Если есть другая причина, какие-то подозрения, то пусть подозревающие предоставят факты. Тогда мы будем разбираться. На сегодняшний день пока все только из интервью Орлова известно, что он в «Ахмат» переходит или еще куда-то.
— Сергей Семак пытался как-то защитить Дмитрия?
— Самое обидное, что нет. Он спокойненько дистанцировался, обвинил его в пропущенном голе, хотя и так понятно, что он в нем виноват. Это вся поддержка главного тренера.
Хотя в том году, когда не было капитана команды, который был в Хорватии почему-то, Дмитрий со сломанным носом играл ключевые матчи чемпионата. Тогда он был для всех хороший. Сейчас он почему-то стал для всех плохой, — сказал агент в интервью «Спорт День за Днем».
В игре 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) защитник допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После этой игры Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.
6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования