0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:32

Агент защитника «Зенита» Ренана опроверг информацию об интересе «Реала»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, отреагировал на информацию о том, что футболистом интересуется мадридский «Реал».

«Реал» интересуется Ренаном и готов предложить 40 млн евро? Ничего из этого не соответствует действительности. Общался ли с представителями испанского клуба? Ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

19-летний Ренан — воспитанник «Коринтианса», он провел за команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. Игрок перешел в «Зенит» из бразильского клуба в начале января. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.

Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
Роберт Ренан
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Крылья Советов» проведут четыре матча на третьем сборе
В «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Реала» к Ренану
Последствия землетрясений в Турции не повлияли на сборы «Торпедо»
«Химки» объявили о переходе защитника Лео Андраде
Источник: «Реал» предложит «Зениту» 40 миллионов евро за Ренана
«Локо» взял Дзюбу и Смольникова. Таблица переходов РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шитов рассказал, как «Спартак» закрывал вторую команду

Агент Богосаваца заявил, что футболист останется в «Ахмате» до конца сезона