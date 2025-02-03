Агент заявил, что Дркушич намерен завоевать место в стартовом составе «Зенита»

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича, высказался о возвращении словенца из аренды в «Црвену Звезду». О возвращении 25-летнего словенца питерцы объявили ранее в понедельник.

«Ваня теперь сосредоточен только на «Зените», чтобы завоевать место в стартовом составе и помочь команде выиграть чемпионский титул, — цитирует «Спорт День за Днем» агента футболиста. — Конечно, он готов [к конкуренции]. «Зенит» — огромный клуб, это нормально, что на каждой позиции большая конкуренция, но Ваня — потрясающий игрок с серьезными качествами, и, как я уже сказал, он готов бороться за свое место в составе».

Дркушич перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Сочи».