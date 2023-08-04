Агент заявил, что Кади готов к матчу против «Пари НН»

Футбольный агент Хелсио Алиск рассказал, что полузащитник Кади Боржес должен сыграть в следующем матче «Краснодара».

«С Кади все в порядке, он готов к игре против «Пари НН». Все зависит от тренера, выпустит он его или нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В концовке прошлого сезона 27-летний бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес получил перелом лицевой кости.

Сегодня, 4 августа, «быки» встретятся с «Пари НН». Начало — в 20.00 мск.