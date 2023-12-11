Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

11 декабря, 23:35

Агент заявил, что Подстреловым интересуются клубы РПЛ и ведущие команды ФНЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Агент Евгений Гайдук высказался об интересе российских клубов к его подопечному, полузащитнику БАТЭ Дмитрию Подстрелову.

«Интерес от российских клубов есть, пока общаемся, рассматриваем все варианты — не только Россию, но и другие страны. Определенности пока нет. Могу только отметить, что им интересуются клубы РПЛ, ведущие команды первой лиги», — приводит слова Гайдука «РБ Спорт».

В сезоне 2023/24 25-летний Подстрелов провел 9 матчей в составе БАТЭ и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость белорусского хавбека в 500 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК БАТЭ
0
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гашкин считает Промеса лучшим легионером российских чемпионатов

Экс-защитник «Рубина» Попов считает, что казанцы играют в самый скучный футбол в РПЛ