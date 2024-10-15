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Сегодня, 10:42

Агент заявил, что полузащитник «Крыльев» Рахманович вернется к тренировкам в ноябре

Константин Белов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, Младен Ратковица ответил на вопрос «СЭ» о здоровье футболиста.

В сентябре 30-летний босниец перенес операцию в связи с травмой.

«Амару становится лучше. Планируется, что он приступит к тренировкам в начале следующего месяца», — сказал Ратковица «СЭ».

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович

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