Агент заявил, что Уткиным интересуются клубы, находящиеся в зоне еврокубков

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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал «СЭ» о будущем футболиста.
«Если летом в «Ростов» поступит какое-то предложение по Даниилу, которое устроит клуб и устроит нас, то мы будем его рассматривать, как минимум. Сегодня «Ростов» борется за самые высокие места в нашем чемпионате. На сегодняшний день Даниил хочет принести пользу своему клубу, где он вырос и сейчас играет. Сегодня он думает о «Ростове». Интерес не равняется предложению. Когда поступит предложение, мы его рассмотрим. Если оно нас устроит, будем думать. Находятся ли клубы, проявляющие интерес к Даниилу в зоне еврокубков? В разных странах по-разному. В некоторых странах — да», — сказал Бердышев «СЭ».
23-летний россиянин выступает за «Ростов» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, забил три гола и отдал девять результативных передач.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования