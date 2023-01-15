Агент заявил, что Уткиным интересуются клубы, находящиеся в зоне еврокубков

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

«Если летом в «Ростов» поступит какое-то предложение по Даниилу, которое устроит клуб и устроит нас, то мы будем его рассматривать, как минимум. Сегодня «Ростов» борется за самые высокие места в нашем чемпионате. На сегодняшний день Даниил хочет принести пользу своему клубу, где он вырос и сейчас играет. Сегодня он думает о «Ростове». Интерес не равняется предложению. Когда поступит предложение, мы его рассмотрим. Если оно нас устроит, будем думать. Находятся ли клубы, проявляющие интерес к Даниилу в зоне еврокубков? В разных странах по-разному. В некоторых странах — да», — сказал Бердышев «СЭ».

23-летний россиянин выступает за «Ростов» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, забил три гола и отдал девять результативных передач.