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Агент Жаниу Бикела оценил дебют полузащитника за «Химки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Бруну Мейрелеш прокомментировал дебют полузащитника Жаниу Бикела за «Химки». 27-летний африканец отметился голевой передачей в матче 18-го тура чемпионата России с «Факелом» (1:1).

«Конечно, я этого ожидал. Я представляю интересы Бикела уже 13-14 лет, я нашел его на улицах Биссау. Я отлично знаю его как человека, знаю, откуда он родом, как боролся и пробивал себе дорогу. Понимаю, на что он способен, и для меня не стало сюрпризом его выступление. Это только начало. Давайте подождем, пока он проведет больше матчей и больше адаптируется к лиге и клубу. Сегодня поле было не лучшего качества, а скорее его можно назвать небольшой катастрофой, но Жаниу показал свой уровень. Но и это не идет ни в какое сравнение с тем, на что он способен», — цитирует «РБ Спорт» Мейрелеша.

Полузащитник перешел в «Химки» на правах свободного агента этой зимой. Ранее футболист выступал за «Херенвен» и «НЕК», софийский ЦСКА, «Ванкувер Уайткэпс» и «Виченцу».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bikela-pole-mozhno-nazvat-nebol-shoj-katastrofoj-no-zhaniu-pokazal-svoj-uroven/
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