0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:27

Агент Бикела — о переходе футболиста в «Химки»: «Он счастлив продолжить карьеру именно в России»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бруно Мейреллес, представляющий интересы полузащитника сборной Гвинеи-Бисау Жаниу Бикела, прокомментировал переход футболиста в «Химки».

«Жаниу перешел в «Химки», потому что это отличный клуб, который сделал достойное предложение. Контракт рассчитан на 1,5 года. Он счастлив продолжить карьеру именно в России. Никаких страхов и опасений нет», — приводит Sport24 слова агента.

27-летний полузащитник перешел в «Химки» на правах свободного агента. Ранее футболист выступал в чемпионате Нидерландов за «Херенвен» и «НЕК», чемпионате Болгарии за софийский ЦСКА, профессиональной футбольной лиге США и Канады за «Ванкувер Уайткэпс» и чемпионате Италии за «Виченцу».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-12-agent-bikela-khimki-otlichnyy-klub-zhaniu-schastliv-prodolzhit-karyeru-imenno-v-rossii
Футбол
ФК Химки
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Туманные перспективы «Ростова» и обновленный «Краснодар». Ивич разгромил Карпина
Байрамян: «Я бы хотел, чтобы Мамаев еще сыграл в РПЛ»
Байрамян — о результатах «Ростова»: «Хорошо, что не прет на сборах»
Карпин: «Думаю, Мамаев мог бы поиграть еще»
Детский тренер Мамаева: «Если будет хорошее предложение, Павел продолжит карьеру. Точку ставить рано»
Кураньи: «У «Динамо» было два топовых тренера — Божович и Черчесов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Байрамян: «Я бы хотел, чтобы Мамаев еще сыграл в РПЛ»

Комличенко: «Мамаев — порядочный парень по нормальным человеческим понятиям»