Агент Жажи заявил, что «Торпедо» пока не приняло решение относительно выкупа футболиста

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы нападающего «Торпедо» Жажи, заявил, что еще не принял решение о выкупе футболиста.

«Торпедо» пока не приняло решение относительно выкупа Жажи. Мы ждем информацию от клуба», — приводит слова Хеновеса Sport24.

22-летний бразилец перешел в московский клуб минувшей зимой на правах аренды из «Атлетико Паранаэнсе». Его соглашение рассчитано до июня 2023 года.

Всего он сыграл за московский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.