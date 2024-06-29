Агент Жемалетдинова объяснил попадание в заявку ЦСКА на товарищеский матч. Игрок является свободным агентом

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, в разговоре «СЭ» прокомментировал попадание игрока в заявку команды на товарищеский матч против «Шинника».

«Рифат попал в заявку армейцев на товарищеский матч? Он проходит период подготовки к новому сезону в ЦСКА. Он свободный агент на данный момент. Подпишет или не подпишет контракт с клубом, станет понятно чуть позже. Пока мы прошли только медицинский осмотр. Футбол не про индивидуальные занятия в зале, а тренировки с полноценными нагрузками на поле», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что Жемалетдинов договорился с ЦСКА, контракт должен быть подписан в ближайшее время.

В сезоне-2023/24 РПЛ футболист забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.