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Агент Жемалетдинова оценил возвращение футболиста на поле после травмы

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в разговоре с «СЭ» оценил возвращение футболиста на поле впервые с мая 2022 года.

«Рифат вернулся к своему любимому делу. Наверное, это большое событие в его жизни. Мы рады. Любая травма — большая неприятность и испытание. Главное, что все позади. Надеюсь, что будет больше и больше уверенности. Я поздравил его в первую очередь с этим», — сказал Шпинев «СЭ».

В июне прошлого года хавбек получил травму ахиллова сухожилия на сборах «Локомотива», из-за чего полностью пропустил осеннюю часть сезона-2022/23.

Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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