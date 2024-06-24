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Сегодня, 20:53

Агент Жемалетдинова: «Предложения от ЦСКА еще нет»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе игрока в ЦСКА. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Жемалетдинов близок к переходу в армейский клуб.

— Информация — это слухи, а их я не комментирую, — начал Шпинев. — Я веду переговоры с несколькими европейскими клубами, если ЦСКА перебьет предложение, то, пожалуйста. Переговоры ведутся, команда будет в начале июля. Какая команда — будет решать футболист.

— ЦСКА сделал предложение по Жемалетдниву?

— Предложения от ЦСКА еще нет. Предложение — это официальная бумага, зарплата, бонусы, дата и срок. А мы не знаем этого всего. Есть только разговоры, не надо бежать впереди паровоза. Если по Рифату поступит предложение, то мы его рассмотрим, — сказал Шпинев «СЭ».

В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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