Агент Жемалетдинова рассказал о состоянии игрока: «Живем добрыми надеждами»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вышел на замену на 83-й минуте матча 18-го тура РПЛ против «Ростова». Это появление на поле стало первым с мая 2022 года.

«Рифат готовится. Надеется, что будет и игровое время, будут повышаться кондиции, тонус, чувство игрового ритма. На данный момент все хорошо, живем добрыми надеждами», — сказал Шпинев «СЭ».

В июне прошлого года хавбек получил травму ахиллова сухожилия на сборах «Локомотива», из-за чего полностью пропустил осеннюю часть сезона-2022/23.