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Сегодня, 12:44

Агент Жемалетдинова рассказал о состоянии игрока: «Живем добрыми надеждами»

Артем Бухаев
Корреспондент
Рифат Жемалетдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вышел на замену на 83-й минуте матча 18-го тура РПЛ против «Ростова». Это появление на поле стало первым с мая 2022 года.

«Рифат готовится. Надеется, что будет и игровое время, будут повышаться кондиции, тонус, чувство игрового ритма. На данный момент все хорошо, живем добрыми надеждами», — сказал Шпинев «СЭ».

В июне прошлого года хавбек получил травму ахиллова сухожилия на сборах «Локомотива», из-за чего полностью пропустил осеннюю часть сезона-2022/23.

Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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