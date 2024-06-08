Агент: «Воссоединение связки Жиго и Джикии в «Марселе»? Они были хороши для «Спартака»

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самюэля Жиго, ответил на вопрос «СЭ» о возможном воссоединении связки защитника с Георгием Джикией, который на данный момент является свободным агентом.

«Воссоединение связки Жиго и Джикии в «Марселе»? Не могу ответить на этот вопрос, потому что не работаю с Джикией, как и не работаю в «Марселе». Георгий — отличный игрок, и с Самюэлем они были хороши для «Спартака», — сказал Беншенафи «СЭ».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.