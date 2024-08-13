Агент Жиго: «Играть в команде Станковича? Почему бы и нет»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, заявил, что его клиент не стал бы отказываться от варианта с возвращением в «Спартак».

«Почему бы и нет? Все знают, как Самуэль любит «Спартак» и болельщиков этого клуба. Но пока предложений из России не было», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 по январь 2022 года, после чего подписал контракт с «Марселем».

В прошлом сезоне 30-летний Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил 3 мяча. Контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года.