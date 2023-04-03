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3 апреля, 23:29

Агент Жиго заявил, что футболист очень привязан к «Спартаку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи рассказал о сезона бывшего защитника «Спартака» во французском клубе.

«У Самуэля Жиго сейчас все в порядке, в чемпионате тоже все идет хорошо. Он один из лучших защитников чемпионата Франции. Жиго по-прежнему следит за результатами московского «Спартака» и находится на связи с футболистами команды. Жиго очень привязан к «Спартаку». Этим летом Жиго не вернется в Россию, потому что выступать за «Марсель» — его детская мечта. В будущем все возможно. Общается ли Жиго с Кофрие, который выступает за «Клермон»? Да, они с Максимилиано друзья. Кофрие — хороший игрок для чемпионата Франции», — приводит слова Беншенафи Metaratings.ru.

Жиго перешел из «Спартак» в «Марсель» летом прошлого года. С московским клубом француз становился обладателем Кубка России.

В текущем сезоне за марсельским клуб 29-летний защитник провёл во всех турнирах 29 матчей, в которых отличился двумя голами.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zhigo-on-ochen-privyazan-k-spartaku-i-nakhoditsya-na-svyazi-s-futbolistami-komandy-240541/
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