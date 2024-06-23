Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

Агент Живоглядова — об уходе из «Пари НН»: «Со мной и Дмитрием никто не связывался. Нечего комментировать»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Пари НН» планирует расстаться с его клиентом Дмитрием Живоглядовым.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что клуб планирует выставить на трансфер сразу 8 футболистов. В том числе, 30-летнего защитника.

«Со мной никто не связывался. Вчера разговаривал с Дмитрием — с ним тоже никто не связывался. Нам комментировать здесь нечего», — сказал Мижигурскис «СЭ».

В прошедшем сезоне футболист провел за «Пари НН» 17 матчей и отметился одним голевым действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

2
0
Читайте также
Немецкие полицейские задержали польского фаната в пабе
Мирослав Ромащенко оценил физическую форму Роналду на Евро-2024
Момент атаки ВСУ ракетами по Севастополю попал на видео
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь достигло 124, трое погибли. Что известно к этому часу
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Мелик-Гусейнов: «Распродажа в «Пари НН» отменяется. Но она и не планировалась»
Канчельскис: «Глушенков уже не уедет в европейский клуб, он выбрал комфорт»
В «Олимпик-Мобиуз» сообщили, что полузащитник Фомин будет на просмотре в ЦСКА до 30 июня
Исполнительный директор «Химок» покинул клуб после отставки Талалаева
Хавбек «Сочи» Кравцов не перейдет в «Локомотив»
Силкин заявил, что в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Пари НН» объявил о подписании 3-летнего контракта с вратарем Медведевым

Агент Гоцука — о возможной продаже капитана «Пари НН»: «Будет смешно, если Кирилла захотят убрать»