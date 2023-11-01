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Сегодня, 12:25

Агент Батчи: «Жуан покинет «Краснодар»? Не понимаю, откуда взялись такие разговоры»

Агент Батчи рассказал, покинет ли игрок «Краснодар» в ближайшее время
Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жуан Батчи, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из клуба.

«Батчи покинет «Краснодар»? Я не понимаю, откуда взялись такие разговоры. Сейчас только ноябрь, какой смысл об этом говорить? Я не знаю, что будет завтра, а вы спрашиваете о еще более позднем времени», — приводит слова Мариньо «РБ Спорт».

Ранее Мариньо заявлял Sport24, что Батчи может покинуть «Краснодар» летом.

25-летний футболист стал игроком «Краснодара», подписав контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Жуан Батчи
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