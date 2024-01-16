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Сегодня, 15:56

Агент Батчи: «В декабре несколько английских клубов обращались ко мне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жуана Батчи, сообщил, что интерес от зарубежных клубов к футболисту сохраняется.

«Сейчас Батчи готовится к сборам с «Краснодаром», которые скоро начнутся. Интерес к нему от других клубов сохраняется. В декабре несколько английских клубов обращались ко мне», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт ангольца с российским клубом рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Батчи провел за «Краснодар» 18 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Краснодар
Жуан Батчи
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