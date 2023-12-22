Агент Жуниньо Капишабы подтвердил переговоры с ЦСКА

Футбольный агент Адриано Спадото подтвердил, что ЦСКА ведет переговоры о переходе защитника «Брагантино» Жуниньо Капишабы.

«Мы действительно ведем переговоры с ЦСКА. Такой трансфер возможен», — цитирует агента Sport24.

26-летний бразилец в этом сезоне провел за «Брагантино» 56 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

В сентябре в ЦСКА сообщали о продолжении работы по трансферу Капишабы, несмотря на то, что бразильский клуб заблокировал сделку из-за санкций в отношении России.