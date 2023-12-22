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Сегодня, 19:06

Агент Жуниньо Капишабы подтвердил переговоры с ЦСКА

Руслан Минаев
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Футбольный агент Адриано Спадото подтвердил, что ЦСКА ведет переговоры о переходе защитника «Брагантино» Жуниньо Капишабы.

«Мы действительно ведем переговоры с ЦСКА. Такой трансфер возможен», — цитирует агента Sport24.

26-летний бразилец в этом сезоне провел за «Брагантино» 56 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

В сентябре в ЦСКА сообщали о продолжении работы по трансферу Капишабы, несмотря на то, что бразильский клуб заблокировал сделку из-за санкций в отношении России.

Источник: Sport24
ФК ЦСКА (Москва)
Жуниньо Капишаба
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