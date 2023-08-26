Агент Жуниньо подтвердил интерес ЦСКА к футболисту

Адриано Спадото, агент защитника «Брагантино» Жуниньо Капишабы, рассказал, возможен ли переход футболиста в ЦСКА.

«К моему клиенту есть интерес от многих клубов, кроме ЦСКА им интересуются «Аталанта», «Фулхэм», «РБ Лейпциг» и другие команды. Давайте посмотрим, что будет дальше», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в приглашении 26-летнего бразильского игрока и готов выделить на трансфер 4,1 миллиона евро.

На данный момент армейцы занимают 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 10 очков за 6 туров. 3 сентября московский клуб встретится с «Зенитом».