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Сегодня, 17:30

Агент Зорина сообщил, что игроком «Спартака» интересуются клубы из России и Казахстана

Владислав Маслов
Корреспондент
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Александр Маньяков, агент полузащитника московского «Спартака» Даниила Зорина, рассказал об интересе к своему клиенту клубов из Казахстана.

«Вряд ли он перейдет в чемпионат Казахстана. В России у нас есть предложения из двух клубов. Как раз и занимаюсь сейчас этим. Что касается Казахстана, то мне звонили по Даниилу агенты. Два клуба оттуда хотели видеть Зорина у себя», — сказал Маньяков Legalbet.kz.

20-летний Зорин — воспитанник красно-белых. Он провел 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Контракт игрока действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

Источник: Legalbet
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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