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Сегодня, 13:56

Агента Кривцова заявил, что футболист обязательно будет играть в Англии

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Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, считает игрока одним из лучших российских футболистов.

«Никита один из лучших в России, это сто процентов. И тренер должен его использовать на хорошей позиции, хотя не мне говорить за тренера. Я уверен, что Кривцов будет играть в Англии, у него высокий уровень», — цитирует Гргича «РБ Спорт».

22-летний Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне игрок провел 9 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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