Агентство Роши: «Игрок счастлив в ЦСКА и готов к новому сезону»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ», когда игрок вернется в расположение клуба.

«После отпуска со своей женой в Италии и короткой остановки в Бразилии Виллиан сегодня возвращается в Москву. В течение последних двух недель он занимался в специализированном тренажерном зале, уделяя особое внимание восстановлению мышц и силовым тренировкам, в координации с медицинским отделом клуба, в рамках подготовки к новому сезону в московском ЦСКА. Сегодня футболист уже отправляется из Бразилии в Россию, где в ближайшие несколько дней он планирует пройти традиционное медицинское обследование. Игрок счастлив в ЦСКА и готов к новому сезону», — сказали «СЭ» в агентстве игрока.

29-летний Роша играет за армейцев с сентября 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне Роша провел 36 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.