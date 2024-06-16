Агенты Алипа в ближайшее время обсудят продление контракта защитника с «Зенитом»

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В агентстве Player Career Management, представляющем интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, ответили на вопрос «СЭ» о продлении контракта с футболистом.
«По Нуралы в ближайшее время будем обсуждать улучшение и продление контракта с петербуржцами. Интерес из других клубов? Он есть, но на данный момент мы сконцентрированы на «Зените», — сообщили «СЭ» в агентстве PC Management.
В прошедщем сезоне 24-летний Алип провел 37 матчей в Кубке и чемпионате России, забив один гол. Контракт футболиста сборной Казахстана с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.