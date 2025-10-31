Видео
31 октября, 13:42

Агенты Леандриньо назвали возможным трансфер футболиста в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент

В агентстве Brasil 4 You, представляющем интересы защитника «Васко Да Гама» Леандриньо, ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«Трансфер в «Спартак» возможен, но пока ничего не приходило. Нет ничего официального», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Динамо» Киев следят за Леандриньо.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро. Контракт бразильца с «Васко Да Гама» рассчитан до 2027 года.

1

  • svnest

    тренера нет а игроки в очередь... да еще какие дорогущие...

    31.10.2025

    Telegram Дзен Max
    ФК Васко да Гама
    ФК Спартак (Москва)
