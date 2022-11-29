Агенты предлагали услуги защитника Нуралы Алипа в «Сочи». Российский клуб готов рассматривать только аренду

Защитника «Кайрата» Нуралы Алипа, выступающего в нынешнем сезоне за «Зенит» на правах аренды, предлагали «Сочи», утверждает «РБ Спорт».

Арендное соглашение Алипа с «Зенитом» истекает в конце декабря. На данный момент петербургский клуб не принял решение о будущем 22-летнего защитника.

Пока дальнейшая карьера Алипа не определена, его агенты предлагали футболиста ряду клубов РПЛ, среди которых есть «Сочи». Но южане отказались от этого варианта из-за необходимости выкупа игрока у «Кайрата». Клуб может рассмотреть только аренду защитника.

Алип выступает за «Зенит» на правах аренды с февраля. За это время казахстанский защитник провел за петербургский клуб 20 матчей.