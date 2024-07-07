Агенты Сако сообщили, что клубы РПЛ следят за защитником «Монпелье»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника «Монпелье» Фалайе Сако ответили на вопрос «СЭ» о переходе футболиста в «Химки» на правах аренды.

«Многие клубы РПЛ следят за Сако. Но мы пока не получали официального предложения», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее появилась информация, что Сако переходит в «Химки» на правах аренды. В сезоне-2023/24 Сако провел 19 матчей в чемпионате Франции и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.