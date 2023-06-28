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Сегодня, 10:35

Агенты трех легионеров «Фенербахче» не подтвердили возможный бойкот игроками турнира в Петербурге

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Агент полузащитника Эмре Мора Нима Модир в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что легионеры «Фенербахче» не хотят ехать в Россию.

«Нет ничего, что можно было бы комментировать», — сказал Модир «СЭ».

Агент нападающего турецкого клуба Диего Росси, Киа Джурабчиан, в ответ на вопрос «СЭ» о возможном бойкоте ответил отрицательно.

«У меня нет никакой информации о том, что легионеры «Фенербахче», в том числе и Диего Росси, не поедут в Петербург на турнир», — сказал Джурабчиан «СЭ».

Агент нападающего Жоао Педро, Марко Пиччоли в комментарии «СЭ» также ответил отрицательно касательно нежелания игрока выступать на турнире в Санкт-Петербурге.

«Ничего такого в отношении Жоао Педро не слышал. Об остальных игроках не знаю», — сказал Пичоли «СЭ».

Ранее сообщалось, что нападающий Эдин Джеко и другие легионеры команды из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер.

Кубок PARI Премьер пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

Футбол
РПЛ
ФК Фенербахче
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