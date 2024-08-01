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Сегодня, 13:36

Агкацев не считает себя основным вратарем «Краснодара»

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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением по поводу своей конкуренции с новичком команды Юрием Дюпиным.

36-летний экс-голкипер «Рубина» Дюпин присоединился к «горожанам» 1 июля, но пока не успел дебютировать в офифиальных матчах.

«Я буду играть и в чемпионате, и в Кубке? Как решит тренер, против ЦСКА решил поставить меня», — цитирует Агкацева «РБ Спорт».

22-летний Агкацев выходил в основном составе «Краснодара» во всех 4 матчах текущего сезона (в РПЛ и FONBET Кубке России). Ранее основным вратарем команды был перешедший в «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Источник: РБ Спорт
Юрий Дюпин
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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