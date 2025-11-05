Агкацев не считает «Спартак» принципиальным соперником

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о принципиальных соперниках в РПЛ.

2 ноября краснодарцы дома победили «Спартак» (2:1) в 14-м туре РПЛ.

— Мурад Мусаев говорил, что была война на поле. «Спартак», несмотря на турнирное положение, можно еще называть принципиальным соперником?

— Для меня нет. Все соперники важные. Я одинаково настраиваюсь на максимум ко всем матчам и мне не нужна дополнительная мотивация, если вдруг мы играем против «Спартака» или «Зенита». Не делю соперников. У меня нет никакой принципиальности с клубами РПЛ.

«Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Спартак» занимает шестую позицию с 22 очками.