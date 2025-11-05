5 ноября, 10:30
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о принципиальных соперниках в РПЛ.
2 ноября краснодарцы дома победили «Спартак» (2:1) в 14-м туре РПЛ.
— Мурад Мусаев говорил, что была война на поле. «Спартак», несмотря на турнирное положение, можно еще называть принципиальным соперником?
— Для меня нет. Все соперники важные. Я одинаково настраиваюсь на максимум ко всем матчам и мне не нужна дополнительная мотивация, если вдруг мы играем против «Спартака» или «Зенита». Не делю соперников. У меня нет никакой принципиальности с клубами РПЛ.
«Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Спартак» занимает шестую позицию с 22 очками.
Saiga-спринтер
Ахинекй неси в тушинскую массовочку притивных болел. Тушинский колхозчи - перпендикулярен истинному цеэсковцу с лета 1969.
05.11.2025
Аlex fcsm72
петух с памятью золотой рыбки, не помнишь , как в прошлом году тушенка 0:3 влетела?
05.11.2025
Saiga-спринтер
Каждая победа "стоит" ровно 3 (три) турнирных очка. И не более того. Всё остальное всего лищь дилетантская болтология. -- Тушинский пассив хронически/принципиально не соперник никому, кто претендует на призовой пьедестал.
05.11.2025
Grinopel
Принципиальных клиентов не бывает
05.11.2025