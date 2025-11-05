Видео
5 ноября, 10:30

Агкацев не считает «Спартак» принципиальным соперником

Дарик Агаларов

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о принципиальных соперниках в РПЛ.

2 ноября краснодарцы дома победили «Спартак» (2:1) в 14-м туре РПЛ.

— Мурад Мусаев говорил, что была война на поле. «Спартак», несмотря на турнирное положение, можно еще называть принципиальным соперником?

— Для меня нет. Все соперники важные. Я одинаково настраиваюсь на максимум ко всем матчам и мне не нужна дополнительная мотивация, если вдруг мы играем против «Спартака» или «Зенита». Не делю соперников. У меня нет никакой принципиальности с клубами РПЛ.

«Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Спартак» занимает шестую позицию с 22 очками.

6

  • Saiga-спринтер

    Ахинекй неси в тушинскую массовочку притивных болел. Тушинский колхозчи - перпендикулярен истинному цеэсковцу с лета 1969.

    05.11.2025

  • Аlex fcsm72

    петух с памятью золотой рыбки, не помнишь , как в прошлом году тушенка 0:3 влетела?

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Каждая победа "стоит" ровно 3 (три) турнирных очка. И не более того. Всё остальное всего лищь дилетантская болтология. -- Тушинский пассив хронически/принципиально не соперник никому, кто претендует на призовой пьедестал.

    05.11.2025

  • Grinopel

    Принципиальных клиентов не бывает

    05.11.2025

    Станислав Агкацев
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
