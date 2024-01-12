Агкацев оценил работу Ивича в «Краснодаре»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о работе с главным тренером «быков» Владимиром Ивичем.

— Ивич — лучший тренер «Краснодара» при тебе?

— Думаю, да. Он находит подход к каждому игроку, рассчитывает и доверяет всем футболистам. У меня есть ощущение, что Ивич на меня рассчитывает, при нем я начал играть больше. От этого появляется бешеное желание работать на тренировках.

— Чем отличается его подход к футболу от других тренеров?

— Он внес в команду то, чего ей не хватало все это время, особенно стабильность. Раньше было много матчей, в которых мы теряли очки. Сейчас «Краснодар» играет каждую встречу на победу. Этим Ивич отличается от предыдущих тренеров, — цитирует Агкацев «РБ Спорт».