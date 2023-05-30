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Сегодня, 14:27

Агкацев подвел промежуточные итоги нынешнего сезона для «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев подвел промежуточные итоги нынешнего сезона для клуба.

«В первой части сезона нам было достаточно тяжело, много упустили очков, проиграли те матчи, которые могли выиграть. Вторая часть намного стабильнее, но все равно я думаю, что можем еще лучше. Думаю, нашей весенней части можно поставить четверку, в целом мы прибавили при весне. Сейчас все мысли о Суперфинале», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

После 29 сыгранных туров «Краснодар» с 47 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Самое высокое место, которое команда может занять по итогам сезона, — пятое, и за него быки поборются с грозненским «Ахматом» (5-е место, 49 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ctanislav-agkatsev-po-vesne-krasnodar-pribavil-no-my-mozhem-eshhe-luchshe/
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