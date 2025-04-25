Агкацев получил травму, отразив пенальти в конце матча с махачкалинским «Динамо»

Сегодня, 21:39
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев получил повреждение в конце матча против махачкалинского «Динамо» (3:2) в 26-м туре РПЛ.
В компенсированное время ко второму тайму в ворота «быков» назначили пенальти. Агкацев отразил удар Агаларова перед финальным свистком, но получил травму в этом моменте. После сейва вратарю «Краснодара» потребовалась помощь врачей.
«Краснодар» (58 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева опережает на 5 очков «Зенит», занимающий вторую строчку.
«Динамо» (27) остается десятым в турнирной таблице.