Агкацев: «Максименко травил бы меня до конца карьеры, если бы забил мне в конце матча? Только если в дружеской форме»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии для «СЭ» предположил, как голкипер «Спартака» Александр Максименко отреагировал бы, если бы забил ему в конце матча 14-го тура РПЛ.

«Краснодар» победил «Спартак» со счетом 2:1.

— Максименко на последних минутах пошел в штрафную и в финальном эпизоде был близок к тому, чтобы добраться к мячу. Если бы он забил, означало бы от него травлю до конца карьеры?

— Да нет (смеется). Если только в дружеской форме, мы хорошо общаемся. Могли бы чуть подтравливать друг друга. Любой гол было бы обидно пропустить в конце, не хотелось упускать победу.

После 14 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице.