Агкацев: «Максименко травил бы меня до конца карьеры, если бы забил мне в конце матча? Только если в дружеской форме»

2 ноября, 23:30
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии для «СЭ» предположил, как голкипер «Спартака» Александр Максименко отреагировал бы, если бы забил ему в конце матча 14-го тура РПЛ.
«Краснодар» победил «Спартак» со счетом 2:1.
— Максименко на последних минутах пошел в штрафную и в финальном эпизоде был близок к тому, чтобы добраться к мячу. Если бы он забил, означало бы от него травлю до конца карьеры?
— Да нет (смеется). Если только в дружеской форме, мы хорошо общаемся. Могли бы чуть подтравливать друг друга. Любой гол было бы обидно пропустить в конце, не хотелось упускать победу.
После 14 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице.
Робат
И Сперцян и Акгацев сейчас с понтами! Подождем до мая!
03.11.2025