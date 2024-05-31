Агкацев следил за матчем «Зенита» во время игры «Краснодара»: «Надеялся, что шанс есть»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что следил за матчем «Зенита» против «Ростова» (2:1) в 30-м туре РПЛ.

В заключительном туре «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0). Команда Мурада Мусаева могла стать чемпионом, если бы «Зенит» в параллельном матче потерял очки с «Ростовом».

«Те, кто в этот момент играл на поле, понятное дело, все внимание уделяли игре против «Динамо» и не могли следить за параллельным матчем. А я следил. И, конечно, надеялся, что шанс есть. Хоть перед последним туром далеко не все зависело от «Краснодара», когда мы повели в матче с «Динамо», а «Зенит» не мог выиграть у «Ростова» и тем более проигрывал, надежды на золото появились. И еще на 80-й минуте они были, когда в Питере была ничья. Поэтому расстроился, когда узнал, что «Зенит» повел в концовке. Что тут еще можно было почувствовать...» — цитируют Агкацева «Известия».

«Зенит» (57 очков) в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» (56) финишировал вторым, а «Динамо» (56) завершило сезон на третьем месте.