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Сегодня, 10:52

Агкацев считает, что Сафонов сможет закрепиться в «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал возможный переход одноклубника Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Думаю, он очень хороший вратарь. И способен закрепиться на уровне такого сильного клуба, как ПСЖ. Все зависит только от него», — приводят слова Агкацева «Известия».

Информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина появилась в мае. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро,

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них — на ноль) и пропустил 208 голов.

Источник: «Известия»
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Станислав Агкацев
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