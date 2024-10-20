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Сегодня, 11:35

Агкацев — о поражении «Локомотива»: «Сосредоточены на своих играх»

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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение «Локомотива» от «Химок» в 12-м туре РПЛ (0:2).

Благодаря поражению московского клуба краснодарцы после победы над «Спартаком» (3:0) стали единоличными лидерами турнирной таблицы РПЛ.

«В первую очередь зацикливаемся на своих играх, потом смотрим в таблицу. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Агкацев «СЭ».

После 12 матчей «Локомотив» находится на 3-м месте с 27 очками. «Краснодар» с 30 баллами занимает 1-е место.

Александр Абустин

ФК Краснодар
Станислав Агкацев

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