Агкацев — о поражении «Локомотива»: «Сосредоточены на своих играх»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение «Локомотива» от «Химок» в 12-м туре РПЛ (0:2).

Благодаря поражению московского клуба краснодарцы после победы над «Спартаком» (3:0) стали единоличными лидерами турнирной таблицы РПЛ.

«В первую очередь зацикливаемся на своих играх, потом смотрим в таблицу. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Агкацев «СЭ».

После 12 матчей «Локомотив» находится на 3-м месте с 27 очками. «Краснодар» с 30 баллами занимает 1-е место.

Александр Абустин