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Сегодня, 11:11

Агкацев: «Хотим стать в этом сезоне чемпионами, мы готовы к этому»

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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии «СЭ» рассказал про чемпионские амбиции команды в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас, конечно, такое есть. Мы к этому идем от игры к игре. Хотим стать в этом сезоне чемпионами, и готовы к этому», — сказал Агкацев «СЭ».

«Краснодар», набрав 30 очков, лидирует в турнирной таблице РПЛ после 12 матчей. В следующей игре команда встретится с «Пари НН» в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится 23 октября 2024 года на стадионе «Краснодар». Начало — в 21:15 по московскому времени.

Александр Абустин

ФК Краснодар
Станислав Агкацев

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