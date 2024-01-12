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Сегодня, 13:58

Агкацев заявил, что в детстве учился у Черчесова, Габулова и Джанаева

Виктория Кравченко
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, на кого он старается равняться в российском и мировом футболе.

— Вратарские навыки в Осетии передаются из поколения в поколение. Черчесов, Мандрыкин, Джанаев, Габулов, Хомич... В детстве я следил за каждым и учился у них, старался подражать. В определенной степени чувствуется ответственность. Я должен держать эту планку, чтобы люди знали, что в Осетии есть и будут прекрасные вратари, — цитирует Агкацев «РБ Спорт».

— Расскажи, на какого голкипера стараешься равняться?

— Выделю Эдерсона из «Манчестер Сити». Этот парень прекрасно играет ногами, очень хорош на ленточке. По-своему импонируют Тер Штеген, Кепа Аррисабалага и Рамсдейл. У каждого есть чему поучиться.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 1 матч за команду.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-agkatsev-v-detstve-uchilsya-u-cherchesova-gabulova-dzhanaeva-staralsya-podrazhat-im/
ФК Краснодар
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