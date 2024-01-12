Агкацев заявил, что в детстве учился у Черчесова, Габулова и Джанаева

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, на кого он старается равняться в российском и мировом футболе.

— Вратарские навыки в Осетии передаются из поколения в поколение. Черчесов, Мандрыкин, Джанаев, Габулов, Хомич... В детстве я следил за каждым и учился у них, старался подражать. В определенной степени чувствуется ответственность. Я должен держать эту планку, чтобы люди знали, что в Осетии есть и будут прекрасные вратари, — цитирует Агкацев «РБ Спорт».

— Расскажи, на какого голкипера стараешься равняться?

— Выделю Эдерсона из «Манчестер Сити». Этот парень прекрасно играет ногами, очень хорош на ленточке. По-своему импонируют Тер Штеген, Кепа Аррисабалага и Рамсдейл. У каждого есть чему поучиться.