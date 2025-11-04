Агкацева признали лучшим игроком «Краснодара» в октябре

4 ноября, 12:32
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим игроком команды в октябре.
23-летний вратарь набрал 23,73 процента голосов среди болельщиков «быков». В октябре Агкацев провел 5 матчей во всех турнирах, пропустил один гол и четырежды отыграл на ноль.
Вторым в голосовании стал Виктор Са (15,54 процента), третьим — Диего Коста (15,37).
04.11.2025
Rastan
И не очень плохо! Оправдывает надежды Станислав.
04.11.2025
Семён Фадеич
Это не очень хорошо, когда вратарь лучший в команде.
04.11.2025
04.11.2025