Агкацева признали лучшим игроком «Краснодара» в октябре

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим игроком команды в октябре. 23-летний вратарь набрал 23,73 процента голосов среди болельщиков «быков». В октябре Агкацев провел 5 матчей во всех турнирах, пропустил один гол и четырежды отыграл на ноль. Вторым в голосовании стал Виктор Са (15,54 процента), третьим — Диего Коста (15,37).

Rastan И не очень плохо! Оправдывает надежды Станислав. 04.11.2025

Семён Фадеич Это не очень хорошо, когда вратарь лучший в команде. 04.11.2025