4 ноября, 12:32

Агкацева признали лучшим игроком «Краснодара» в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим игроком команды в октябре.

23-летний вратарь набрал 23,73 процента голосов среди болельщиков «быков». В октябре Агкацев провел 5 матчей во всех турнирах, пропустил один гол и четырежды отыграл на ноль.

Вторым в голосовании стал Виктор Са (15,54 процента), третьим — Диего Коста (15,37).

Источник: ФК «Краснодар»
4

    04.11.2025

  • Rastan

    И не очень плохо! Оправдывает надежды Станислав.

    04.11.2025

  • Семён Фадеич

    Это не очень хорошо, когда вратарь лучший в команде.

    04.11.2025

    Станислав Агкацев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Краснодар
