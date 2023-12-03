Агроном «Локомотива»: «Поле не мешает футболу, состояние отличное»

Главный агроном «Локомотива» Владислав Лысенко в комментарии для «СЭ» оценил состояние поля на стадионе «РЖД Арена» в матче 17-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Состояние поля отличное. Мы приложили все усилия, чтобы справиться. Снегопад чуть-чуть стих. Поле не мешает футболу, проблем не вижу.

Стратегия с тентом себя полностью оправдала. Расчистка поля будет происходить до конца матча по просьбе арбитра, так ему будет легче ориентироваться», — сказал Лысенко «СЭ».

Изначально игра должна была начаться в 16.30 по московскому времени, но ее перенесли на полчаса из-за сильного снегопада в Москве.

В середине первого тайма матч прервали на несколько минут, чтобы очистить поле от снега.